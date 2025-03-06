Парки Богородского округа подготовили праздничную программу в выходные

Общеобластное мероприятие «Время цвести!» пройдет в Центральном и Глуховском парках в Ногинске и в парке «Липовая аллея» в Электроуглях. Жителей и гостей Богородского округа приглашают в субботу и в воскресенье на праздничную программу.

Традиционно дирекция Богородских парков проводит игровые и творческие программы для детей. С них начинаются мероприятия в парках по выходным. В ближашие субботу и воскресенье основная программа будет посвящена Международному женскому дню. В парках Ногинска: Центральном и Глуховском, а также в Электроуглях, в парке «Липовая аллея» пройдет общеобластной праздник «Время цвести!».