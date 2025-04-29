Парки Богородского округа откроют летний сезон праздничной программой

Центральный и Глуховский парки в Ногинске, «Липовая аллея» в Электроуглях и парк «Роща» в Обухове подготовили насыщенную программу в первые майские дни. Жителей округа ждет открытие летнего сезона.
1 мая посетителей Центрального парка ждут разнообразные активности: высадка общественного огорода, концертная и анимационная программа, открытые тренировки, мастер-классы, интерактивные площадки и выступление профессиональной кавер-группы.
Открытие летнего сезона пройдет 2 мая и в парке «Липовая аллея» в Электроуглях. Жителей приглашают на спортивные и творческие программы, экскурсии и праздничный концерт. 3 мая открытие летнего сезона состоится в парке «Роща» в поселке Обухово. Праздничная развлекательная программа продлится до пяти часов вечера.
В этот же день в Богородских парках стартует программа летнего кинотеатра под открытым небом. В парках «Липовая аллея», Глуховском и Центральном пройдут кинопоказы фильма «Возвращение попугая Кеши». Праздничное открытие летнего сезона завершится 4 мая в Глуховском парке. Дирекция Богородских парков приглашает жителей и гостей округа провести первые майские дни весело и спортивно, по-семейному.
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