Парки Богородского округа откроют летний сезон праздничной программой

Центральный и Глуховский парки в Ногинске, «Липовая аллея» в Электроуглях и парк «Роща» в Обухове подготовили насыщенную программу в первые майские дни. Жителей округа ждет открытие летнего сезона.

Открытие летнего сезона пройдет 2 мая и в парке «Липовая аллея» в Электроуглях. Жителей приглашают на спортивные и творческие программы, экскурсии и праздничный концерт. 3 мая открытие летнего сезона состоится в парке «Роща» в поселке Обухово. Праздничная развлекательная программа продлится до пяти часов вечера.

В этот же день в Богородских парках стартует программа летнего кинотеатра под открытым небом. В парках «Липовая аллея», Глуховском и Центральном пройдут кинопоказы фильма «Возвращение попугая Кеши». Праздничное открытие летнего сезона завершится 4 мая в Глуховском парке. Дирекция Богородских парков приглашает жителей и гостей округа провести первые майские дни весело и спортивно, по-семейному.