Парки Богородского округа опубликовали программу на неделю

На этой неделе жители и туристы смогут насладиться множеством событий в парках Богородского округа. Программа включает занятия, тренировки и культурные мероприятия, которые сделают досуг ярким и интересным.

В будние дни Центральный парк предложит занятия по живописи и скульптуре в камерном зале в понедельник и среду. Во вторник и четверг в павильоне проводятся тренировки по спортивно-бальным танцам с коллективом «Танцы Голд». В пятницу в Центральном и Глуховском парке начнутся занятия по Северной ходьбе.

Выходные порадуют легкоатлетическим забегом от движения «5 верст», стартующим у фонтана «Ангел мира».Затем всех желающих приглашают на нейрофитнес в камерном зале. Также в Центральном парке пройдет большой культурный праздник с лекциями, детскими программами и концертами. Аналогичные мероприятия ожидаются и в Глуховском парке.

Вечером парки предложат киносеанс под открытым небом с показом фильма «Говорит Земля!». Воскресенье станет днем игровых, спортивных и творческих программ для юных гостей в парках «Роща», Глуховском и Центральном.