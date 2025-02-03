Парки Богородского округа опубликовали программу мероприятий на неделю

Парки Богородского округа подготовили насыщенную программу для всех возрастов. В Центральном парке пройдет мастер-класс по живописи и классической скульптуре под руководством художника Виктора Степановича Рыбальченко. Занятия начнутся в камерном зале в 17:00.

Также в понедельник в Центральном парке состоится познавательная программа «Битва за Сталинград». Начало в 13:00.

Любители спортивно-бальных танцев могут присоединиться к занятиям объединения «Танцы Голд». Тренировки проходят в павильоне Центрального парка в 13:00 и 17:00.

В пятницу в 11:00 в Глуховском парке и в 13:00 в Центральном парке пройдут занятия по северной ходьбе.

А вечером парк «Роща» приглашает детей на спортивную и игровую программу. Начало в 16:00.

Суббота пройдет под лозунгом «Спорт для всех!». В Центральном парке с 8:30 до 16:00 вас ждут тематические лекции, забеги, эстафеты, концерт и другие активности.

В 17:00 здесь же состоится концерт памяти Юрия Визбора в рамках литературно-музыкального проекта «АРТ гостиная».

Глуховский парк и парк «Липовая аллея» также подготовили развлекательные программы для детей. Начало мероприятий в 12:00.

Парк «Липовая аллея» продолжит спортивную эстафету в рамках программы «Спорт для всех!». Активности начнутся в 11:00 и продлятся до 17:30.

Центральный и Глуховский парки приглашают детей на игровые, спортивные и творческие программы. Начало мероприятий — в 12:00.

Все мероприятия проводятся бесплатно.