Парки Богородского округа опубликовали программу мероприятий на неделю

В среду в 17:00 в павильоне Центрального парка пройдут занятия по основам живописи и классической скульптуры. Во вторник и четверг в это же время там же — тренировки по спортивно-бальным танцам с коллективом «Танцы Голд».

В пятницу любителей скандинавской ходьбы ждут в Центральном парке в 13:00 и в Глуховском в 11:00. Занятия проведет профессиональный тренер.

Суббота начнется с легкоатлетического забега в Центральном парке. Старт — в 09:00 у фонтана «Ангел мира». В 10:00 в камерном зале пройдут занятия по нейрофитнесу, а на территории парка — массовый субботник. С 12:00 в парках «Роща», «Липовая аллея» и Глуховском стартуют детские развлекательные и творческие программы.

Мероприятие «Весенняя перезагрузка» пройдет в субботу в парках «Роща», «Липовая аллея» и Глуховский в 14:00, а в Центральном — в 10:00. Гостей ждут интерактивы, концерты, чаепития и экологические мастер-классы. Вечером — концерт Анастасии Пахомовой «Старый добрый русский рок».

В воскресенье в 12:00 в парках «Роща», «Липовая аллея», Центральный и Глуховской запланированы игровые и творческие программы для детей. Финалом недели станет праздничный концерт «За Победу!» в АРТ-гостиной Центрального парка. Начало — в 16:00.