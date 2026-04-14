Парки Богородского округа опубликовали программу мероприятий на неделю

В среду в павильоне Центрального парка в 17:00 состоятся занятия по основам живописи и классической скульптуры. В четверг там же в это же время эстафету активного времяпровождения подхватят танцоры любительского объединения «Танцы Голд» — они приглашают всех желающих присоединиться.

В пятницу в Глуховском парке в 11:00, а в Центральном в 13:00 в организованной группе можно будет преодолеть дистанцию в стиле северной ходьбы. В субботу движение «5 верст» приглашает на легкоатлетический забег — старт в 09:00 от фонтана «Ангел мира» в Центральном парке. В 10:00 и 11:00 в камерном зале Центрального парка пройдут занятия по нейрофитнесу. В 12:00 в парках «Роща», Центральный, Глуховский и «Липовая аллея» состоятся детские игровые и творческие программы системного расписания, а в 16:00 литературно-музыкальный проект «АРТ-гостиная» приглашает в камерный зал Центрального парка на сольный концерт Юрия Саакянца «Встреча друзей».

В воскресенье в 12:00 парки «Роща», Центральный, Глуховский и «Липовая аллея» приглашают юных гостей на регулярные и творческие мероприятия выходного дня. Завершится неделя большим праздничным пасхальным концертом хора Храма Матроны Московской «Только Пасха вернет тебя к жизни!» в рамках литературно-музыкального проекта «АРТ-гостиная». Начало в 16:00 в камерном зале Центрального парка.