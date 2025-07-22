Парки Богородского округа опубликовали программу мероприятий на неделю

На протяжении недели с 21 по 27 июля в Богородских парках пройдет множество активностей и развлекательных мероприятий. Жители и гости округа смогут участвовать в спортивных, творческих и развлекательных событиях, которые подарят заряд энергии и позитива.

В понедельник и среду в камерном зале Центрального парка начнутся занятия по живописи и скульптуре. Во вторник и четверг состоится обучение основам спортивно-бального танца в павильоне. Пятница будет посвящена любителям активного отдыха: занятия по Северной ходьбе в Глуховском и Центральном парке.

В субботу стартуют легкоатлетические забеги «5 верст», после чего можно присоединиться к нейрофитнесу и массовому мероприятию «Лето. Фитнес. Парк», где запланированы соревнования для детей и развлекательная программа, включая вечеринку с красками холи. А уже вечером на большом экране в Центральном парке и в парке «Липовая аллея» покажут фильм «В потоке трех стихий».

Суббота также порадует детей развлекательными мероприятиями в Глуховском парке и в «Липовой аллее». В воскресенье в трех парках также будут проходить игровые и творческие программы для детей.

Завершится неделя концертом ансамбля «One Step Beyond Band» в Центральном парке и вечерним кинопоказом в Глуховском.