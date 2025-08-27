Парки Богородского округа опубликовали афишу мероприятий на неделю

Богородские парки готовятся к завершению лета, предлагая жителям и гостям увлекательные мероприятия. Последняя неделя августа станет настоящим праздником для всех, кто хочет насладиться активным отдыхом и культурными событиями.

В понедельник и среду в камерном зале Центрального парка запланированы уроки живописи и классической скульптуры для детей старше шести лет. Во вторник и четверг в павильоне пройдут занятия по спортивно-бальным танцам для участников старше 50 лет.

В пятницу в Глуховском и Центральном парках пройдет занятия по северной ходьбе. Кроме того, маленькие посетители смогут насладиться развлекательными программами.

Суббота станет днем легких забегов и активных тренировок. С утра стартует легкоатлетический забег на главной аллее Центрального парка для участников старше семи лет. Здесь же пройдут занятия по нейрофитнесу для детей от пяти лет, а после начнется игровая программа на площади. Вечером парк окунется в атмосферу 90-х — посетителей ждет тематический антиквиз и дискотека под хиты этого времени.

Также в субботу в парке «Липовая аллея» пройдет игровая программа для детей. В воскресенье Центральный парк ждет детей от трех лет на занятие по гимнастике и развлекательную программу для малышей. В Глуховском парке и парке «Роща» также запланированы спортивные и развлекательные мероприятия для детей.