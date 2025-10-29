Парки Богородского округа опубликовали афишу мероприятий ко Дню народного единства

В преддверии Дня народного единства в Богородске запланированы разнообразные мероприятия для всех возрастов. Горожане смогут насладиться культурными и развлекательными программами в Центральном и Глуховском парках.

В понедельник и среду в камерном зале Центрального парка проводятся занятия по живописи и скульптуре. Во вторник и четверг — тренировки по спортивно-бальному танцу для пожилых людей. Также в среду в Глуховском парке и в пятницу в Центральном парке пройдут встречи любителей фотографии.

В пятницу состоится памятное мероприятие, посвященное жертвам политических репрессий. В это же время в парках пройдет сессия по северной ходьбе. Суббота начнется с легкоатлетического забега «5 верст», затем в камерном зале запланированы занятия по нейрофитнесу. После пройдет творческий мастер-класс и игровая программа для детей.

В воскресенье в нескольких парках начнутся детские программы. В Глуховском парке состоятся занятия по нейрофитнесу. Завершит длинные выходные празднование Дня народного единства 4 ноября в Центральном парке, где подготовлены угощения, концерты и мастер-классы. В Глуховском парке также в этот день пройдет развлекательная программа «Музыкальное лото».