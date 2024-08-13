Парки Балашихи станут кинотеатрами под открытым небом 17 августа

Парки «Пехорка» и «Пестовский» станут бесплатными кинотеатрами под открытым небом в субботу, 17 августа. Вечером гости смогут увидеть фильм «Комната чудес».

Возле сцены в парке Подмосковья «Пехорка» и на площади амфитеатра в парке «Пестовский» 17 августа в 21:00 пройдет бесплатный кинопоказ фильма «Комната чудес». Такие киновечера в парках Подмосковья проходят в рамках проекта ГАУК МО «Креативное бюро „Регион“» и Министерства культуры и туризма Московской области «Кинопарк».

В последний месяц лета в парках региона планируют показать кинокартины «Онегин», «Мажоры на мели», «Дикое сердце», «Летучий корабль», «Пушкин. Последняя дуэль», «Кадриль», «В погоне за ветром», «В ожидании Дали», «Квест», «Баба Яга спасает мир» и многие другие.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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