Парки Балашихи приготовили программу мероприятий на неделю

С началом октября в парках Балашихи стартует насыщенная спортивно-культурная программа, которая объединит жителей всех возрастов на свежем воздухе. В парке «Пехорка лес» спортивные занятия начались традиционно в понедельник, 6 октября, с дыхательной гимнастики на площадке у стадиона.

Во вторник, среду и четверг в 16:00 здесь пройдут тренировки по общей физической подготовке, а в пятницу, 10 октября, в 10:00 — еще одно занятие по дыхательной гимнастике. Также спортивные мероприятия в парке пройдут 8 и 9 октября, 1 и 2 октября в 14:00 запланирована скандинавская ходьба, а 2 октября в 15:20 — веселые старты. Культурная программа в «Пехорка лес» состоится 9 октября в 14:00 и будет включать семейный квест, интеллектуальную и интерактивную программы, а также тренинг «Мир эмоций».

В Ольгинском лесопарке тренировки пройдут 7, 9 и 11 октября. Во вторник, 7 октября, в 18:00 начнутся беговые тренировки, общефизическая подготовка и скандинавская ходьба, в четверг — бег и ОФП в 18:00, а в субботу, 11 октября, в 9:45 — утренняя пробежка. Культурная программа в Ольгинском лесопарке запланирована на 9 октября в 12:00 и будет включать активные игры и интеллектуальную программу.

В парке на Заречной культурная программа пройдет 7 октября в 13:00 и предложит семейный квест, интерактивный спектакль, интеллектуальную программу и тренинг «Мир эмоций». Спортивная программа стартует здесь 6 октября с активной разминки и осенней общей физической подготовки в 12:00. 7 и 9 октября в 20:00 состоится забег «В закат», а 11 октября в 9:00 — утренний дружеский старт «5 верст».

В парке на Солнечной культурная программа начнется 7 октября в 15:00 с семейного квеста, интеллектуальной программы, интерактивного спектакля и тренинга «Мир эмоций». Спортивные активности здесь запланированы на 6 октября в 10:40 — разминка и осенняя ОФП.

В Пестовском парке культурная программа пройдет 9 октября в 15:00 — интерактивные и интеллектуальные программы, детская дискотека и лекторий. Спортивные занятия в этом парке запланированы на 7 и 9 октября в 12:00 — скандинавская ходьба, а 11 октября в 9:00 — дружеский старт «5 верст».

Все мероприятия рассчитаны на участников всех возрастов, поэтому каждый сможет выбрать интересное и полезное занятие.