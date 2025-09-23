Парки Балашихи подготовили новую программу мероприятий

Спортивные и культурные программы стартовали в парках Балашихи с 22 сентября. В парке «Пехорка лес» занятия начались уже в понедельник с дыхательной гимнастики в 11:30 на площадке у стадиона.

Во вторник, среду и четверг здесь будут проходить тренировки по общей физической подготовке на свежем воздухе в 16:00. В пятницу в 10:00 состоится еще одно занятие по дыхательной гимнастике.

В Ольгинском лесопарке тренировки запланированы на 23, 25 и 27 сентября. Во вторник, 23 сентября, в 18:00 приглашают на беговую тренировку, общефизическую подготовку и скандинавскую ходьбу, в четверг, 25 сентября, в то же время пройдут беговая тренировка и общефизическая подготовка, а в субботу, 27 сентября, в 9:45 состоится утренняя пробежка. В Пестовском парке занятия по скандинавской ходьбе пройдут 23 и 25 сентября в 12:00, а 27 сентября в 9:00 состоится дружеский старт «5 верст».

Культурная программа начнется 23 сентября в парках на Заречной и Солнечной. В парке на Заречной в 13:00 всех ждут семейный квест, интерактивный спектакль, интеллектуальная программа и творческое занятие, а спортивная программа стартует здесь с активной разминки и осенней общей физической подготовки в 12:00. Также 23 и 25 сентября в 20:00 состоятся забеги «В закат», а 27 сентября в 9:00 — дружеский старт «5 верст».

В парке на Солнечной культурные мероприятия начнутся в пятницу, 25 сентября, в 15:00, где пройдут семейный квест, интеллектуальная программа, интерактивный спектакль и творческое занятие. Спортивные активности в этом парке запланированы на 23 сентября: разминка и осенняя ОФП начнутся в 10:40.