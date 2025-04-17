Парки Балашихи подготовили к открытию летнего сезона

Заместитель главы городского округа Балашиха Максим Сидоркин совместно с заместителем председателя комиссии по экологии, природопользованию и сохранению лесов Общественной палаты города Натальей Галл проверил готовность парков «Пехорка» и «Пехорка-лес» к летнему сезону. В ходе инспекции осмотрели технику и обсудили планы благоустройства с дирекцией парков.

Подготовка к летнему периоду практически завершена. Входная группа парка «Пехорка» находится на стадии финальной отделки, а летняя уборочная техника в «Пехорка-лес» полностью готова к работе. Важным аспектом подготовки стало обновление материально-технической базы. Смотр техники подтвердил наличие всего необходимого оборудования, а штат сотрудников укомплектован. Значительным усилением стала закупка нового трактора-экскаватора, который расширит возможности проведения капитальных работ по развитию парковой инфраструктуры. Кроме того, парк пополнился современными газонокосилками, а в планах — приобретение парковых пылесосов для повышения эффективности уборки.

«Уверен, что благодаря проведенной подготовке и усилиям дирекции парков, летний сезон у нас пройдет на самом высоком уровне, обеспечив комфортный и приятный отдых для всех жителей и гостей Балашихи», — отметил Максим Сидоркин.

26 апреля во Владимирском парке пройдет общегородской субботник. Это мероприятие призваны объединить усилия жителей в поддержании чистоты и порядка на территории города.