Парки Балашихи подготовили для гостей летнюю программу

С наступлением лета парки Балашихи приглашают жителей и гостей города активно провести время на свежем воздухе. В течение ближайших семи дней будут проводиться разнообразные культурные и спортивные мероприятия, которые объединят все поколения и подарят заряд энергии и вдохновения.

Парк на Солнечной откроет культурную программу уже в понедельник в 11:00. Здесь гостей ждут интерактивные и интеллектуальные игры, а также зажигательная дискотека. Для любителей спорта оборудована отдельная программа: 27 и 29 мая в 15:35 пройдет разминка и общая физическая подготовка.

В парке на Заречной культурные события стартуют в понедельник в 13:30. Интеллектуальные и творческие занятия, интерактивные игры и детская дискотека создадут атмосферу праздника и радости для всей семьи.

Во вторник, 27 мая, гостей ждет парк «Пехорка» с насыщенной программой. С 11:00 начнутся творческие и интеллектуальные активности, интерактивные игры и детская дискотека. Спортивная часть начнется в 15:20 веселыми стартами у сцены. В среду и четверг здесь тоже будет динамично: скандинавская ходьба в 14:00 и новые веселые старты в 15:20.

Пестовский парк приглашает на ОФП тренировки уже в понедельник в 15:00, а также в среду и пятницу в 16:30. Утренние занятия по оздоровительной гимнастике пройдут во вторник и четверг в 8:30. Особое событие — забег «5 верст» в субботу в 9:00 от площади амфитеатра. В воскресенье в 10:00 всех ждут на занятие по йоге на поляне у скейт-парка. 31 мая в парке пройдет насыщенная культурная программа с 15:00, включающая интеллектуальные и творческие активности и дискотеку. А 1 июня в 9:00 приглашают на энергичную зумбу у сцены.

В парке «Пехорка лес» спорт занимает центральное место: дыхательная гимнастика проходит по понедельникам и пятницам, а общая физическая подготовка — во вторник, среду и четверг на свежем воздухе. Время занятий — с 11:30 в понедельник, в 16:00 во вторник, среду и четверг, и в 10:00 в пятницу.

Ольгинский лесопарк тоже открыт для любителей активного отдыха. Во вторник и четверг в 18:00 здесь проходят тренировки по бегу, ОФП и занятия по скандинавской ходьбе, а в субботу в 9:45 стартует забег.