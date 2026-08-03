Парки Балашихи опубликовали программу на неделю

Парки Балашихи подготовили спортивные, творческие и интеллектуальные программы на неделю с 4 по 9 августа. Тренировки в парке «Пехорка-лес» пройдут во вторник, среду и четверг в 15:00 на площадке у стадиона.

В парке на Заречной 4 и 6 августа в 20:00 состоятся забеги «В закат», а в субботу в 9:00 — дружеский старт «5 верст». Также во вторник и четверг в 10:00 пройдут активная разминка и общефизическая подготовка.

В парке на Солнечной во вторник и четверг в 11:30 у входной группы ждут на разминку и ОФП. В парке «Пехорка» в среду в 14:00 на площадке у коворкинга состоятся скандинавская ходьба и ОФП, в четверг в 14:00 — скандинавская ходьба.

В четверг в 15:30 на сцене организуют передвижную выставку, интерактив, интеллектуальную и творческую программу, ретро-площадку. В пятницу в 15:30 — интерактив и творческая программа.

В Пестовском парке скандинавская ходьба пройдет во вторник и четверг в 12:00, хатха-йога — в 19:00. В субботу в 8:30 — йога, в 9:00 — старт «5 верст».

Тренировки в Ольгинском лесопарке: во вторник в 18:30 — бег, в 19:00 — суставная гимнастика, в 19:30 — ОФП. В четверг в 9:00 — бег, в 9:30 — гимнастика.