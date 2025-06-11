Парки Балашихи опубликовали программу мероприятий на выходные

Культурные и спортивные события для жителей всех возрастов пройдут в парках Балашихи на этой неделе. Сотрудники подготовили различные активности: от интерактивных программ до забегов и йоги.

Парк на Солнечной открыл неделю 10 июня в 10:30 увлекательной программой: интеллектуальные игры, творческие мастер-классы и детская дискотека. Спортивные активности запланированы на 11 и 14 июня — это утренние разминки и занятия по общей физической подготовке.

Ольгинский лесопарк станет центром спорта. В среду с 18:00 ждут любителей скандинавской ходьбы, пилатеса, беговых тренировок и общей физической подготовки. В субботу в 9:45 стартует утренний забег.

Парк «Пехорка лес» порадует разнообразием спортивных мероприятий. В среду в 14:00 здесь пройдет занятие скандинавской ходьбой от площадки у коворкинга. В четверг в 15:20 снова пройдут веселые старты.

Пестовский парк приглашает на ежедневные тренировки. В среду и пятницу в 10:20 — ОФП, а в четверг в 19:00 — пилатес. В субботу в 09:00 стартует забег «5 верст» от площади амфитеатра, а в воскресенье в 10:00 всех ждет утренний сеанс йоги.

Кульминацией недели станет общеобластное мероприятие «С Россией в сердце», которое пройдет 12 июня в 14:00 в парках «Пехорка» и Пестовском. Это событие объединит жителей в праздничной атмосфере, наполненной патриотизмом и теплом.