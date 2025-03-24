Парки Балашихи опубликовали программу мероприятий на неделю

С наступлением весны парки Балашихи приглашают жителей и гостей города принять участие в разнообразных мероприятиях, запланированных на текущую неделю. Вторник, 25 марта, откроет неделю активностей сразу в нескольких парках: Ольгинском лесопарке, парке «Пехорка-лес», а также в парках на улицах Заречная и Солнечная.

В этих местах посетителей ждут мероприятия на любой вкус: активные игры, интеллектуальные викторины, разминки и занятия по общей физической подготовке. В среду, 26 марта, Пестовский парк приглашает всех желающих на спортивные тренировки в 16:30. В субботу, 29 марта, здесь состоится традиционный забег «Дружеский старт» на 5 верст, начало в 9:00. В Ольгинском лесопарке в среду и пятницу в 16:30 пройдут тренировки с участием мастера спорта по лыжным гонкам и биатлону Анастасии Константиновой. Парк «Пехорка-лес» будет радовать любителей спорта на свежем воздухе с понедельника по пятницу, предлагая занятия по общей физической подготовке, активные игры и дыхательную гимнастику. В парке «Солнечная» в четверг, 27 марта, в 11:00 стартует культурная программа «Весенний движ», включающая викторину, танцы и лекторий.

Все мероприятия проводятся на свежем воздухе и предназначены для людей всех возрастов. Приглашаем жителей и гостей Балашихи активно проводить время в парках города, наслаждаясь весной и общением с природой.