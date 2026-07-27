Парки Балашихи опубликовали программу мероприятий на неделю

Парки Балашихи подготовили спортивные и творческие активности для жителей и гостей округа с 28 по 1 августа. Общая физическая подготовка будет проходить во вторник, среду и четверг в 15:00 на площадке у стадиона в парке «Пехорка-лес».

В парке на Заречной во вторник и четверг в 20:00 состоятся забеги «В закат», в субботу в 9:00 — дружеский старт «5 верст». Также во вторник и четверг в 10:00 пройдет активная разминка. В парке на Солнечной во вторник и четверг в 11:30 у входной группы ждут на разминку и общефизическую подготовку.

В парке «Пехорка» в среду в 14:00 на площадке у коворкинга пройдут скандинавская ходьба и ОФП. В четверг в 14:00 — скандинавская ходьба. В четверг и пятницу запланирована культурная программа: интерактив, интеллектуальные и творческие мероприятия, ретро-площадка.

Пестовский парк приглашает на ОФП в понедельник, среду и пятницу в 14:00, на скандинавскую ходьбу — во вторник и четверг в 12:00. В субботу в 9:00 — старт «5 верст», в 10:30 — йога.

В Ольгинском лесопарке во вторник в 18:30 — беговая тренировка, в 19:00 — суставная гимнастика, в 19:30 — ОФП. В четверг: бег в 9:00, гимнастика в 9:30, ОФП в 10:00.