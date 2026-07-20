Парки Балашихи опубликовали программу мероприятий на неделю

С 20 июля в парках Балашихи стартовала насыщенная спортивная программа, которая пройдет в нескольких парках. Это отличная возможность поддержать физическую форму, насладиться свежим воздухом и познакомиться с единомышленниками.

В понедельник в 11:30 в парке «Пехорка-лес» состоится открытое занятие по дыхательной гимнастике. Специально подобранные упражнения помогают расслабиться и настроиться на позитивный лад. Во вторник, среду и четверг в 15:00 жителей округа приглашают на летние общефизические тренировки, которые пройдут на площадке у стадиона. Эти тренировки подойдут для людей любого уровня подготовки.

Спортивная программа в этом парке на Заречной стартует со вторника. В 20:00 во вторник и четверг профессионалы и любители могут присоединиться к забегу «В закат». Это прекрасная возможность насладиться вечерней атмосферой и зарядиться энергией. А в субботу в 9:00 состоится дружеский старт «5 верст», который объединит всех любителей бега. Также во вторник и четверг в 10:00 запланированы активная разминка и ОФП.

В парке на Солнечной спортивная неделя также начинается во вторник. Жителей ждут у входной группы во вторник и четверг в 11:30 на активную разминку и общефизическую подготовку. Эти занятия помогут улучшить общую физическую форму и поднять настроение.

В среду в 14:00 на площадке у коворкинга в парке «Пехорка» пройдет скандинавская ходьба. Это занятие отлично подходит для всех желающих укрепить здоровье и улучшить физическую активность. В четверг также в 14:00 состоится скандинавская ходьба, а в 15:00 — веселые старты, которые добавят нотку азарта и веселья в ваш день.

Кроме того, в среду, четверг и пятницу в парке «Пехорка» пройдет культурная программа. В среду в 16:00 состоится патриотический фестиваль «Цвета России», который позволит всем участникам погрузиться в атмосферу национальной культуры. В четверг в 15:30 на сцене пройдет интерактивная программа, а также акция «Письмо солдату». В пятницу в 10:00 ждет еще одна интересная интеллектуальная программа.

В Пестовском парке также много интересного. В понедельник, среду и пятницу в 14:00 пройдут традиционные занятия ОФП. Во вторник и четверг в 12:00 запланирована скандинавская ходьба. А в субботу в 9:00 состоится дружеский старт «5 верст», а в 10:30 — йога в стиле ФИСМ.

Не забудьте про тренировки в Ольгинском лесопарке. У входной группы рядом с рестораном во вторник в 18:30 пройдет беговая тренировка, а затем — суставная гимнастика в 19:00 и ОФП в 19:30. В четверг занятия начнутся с беговой тренировки в 9:00, затем — суставная гимнастика в 9:30 и ОФП в 10:00.

В Вишняковском лесопарке ждем вас во вторник и четверг, начиная с 10:00, на разминку, ОФП и гимнастику. Это отличная возможность провести время на свежем воздухе и укрепить здоровье.