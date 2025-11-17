Парки Балашихи опубликовали программу мероприятий на неделю

В Балашихе выпал первый снег, и парки города начинают новый сезон спортивных и культурных мероприятий. Жителей и гостей округа приглашают принять участие в еженедельных программах, рассчитанных на разнообразные интересы и возрастные группы.

В парке «Пехорка лес» 17 ноября в понедельник стартовала дыхательная гимнастика в 11:30. Во вторник, среду и четверг здесь проходят занятия по общей физической подготовке на свежем воздухе в 16:00, а в пятницу в 10:00 снова состоится дыхательная гимнастика. Все тренировки проходят на площадке у стадиона.

В Ольгинском лесопарке тренировки пройдут 18, 20 и 22 ноября: во вторник в 18:00 запланированы беговая тренировка, общая физическая подготовка и скандинавская ходьба, в четверг также в 18:00 — беговая подготовка и общефизическая подготовка, а в субботу в 9:45 — утренняя пробежка.

Культурная программа начнется 18 ноября в парках на Заречной и Солнечной. В парке на Заречной в 13:00 пройдет семейный квест, интерактивная и образовательная программы, а в 12:00 начнется активная разминка и осенняя общая физическая подготовка; 18 и 20 ноября в 20:00 запланирован забег «В закат», 22 ноября в 9:00 — утренний дружеский старт «5 верст». В парке на Солнечной 18 ноября в 15:00 состоится аналогичная культурная программа с семейным квестом и интерактивными образовательными активностями.

В парке Пехорка 20 ноября пройдет культурная программа с интеллектуальными посиделками, интерактивной и интеллектуальной программой и караоке-клубом; в 15:00 откроется коворкинг и запланированы встречи. Спортивные мероприятия в период 19 и 20 ноября включают 19 ноября в 14:00 скандинавскую ходьбу, а 20 ноября в 14:00 — вновь скандинавскую ходьбу и в 15:20 веселые старты.

В Пестовском парке и Ольгинском лесопарке культурная программа запланирована на 22 ноября: в Пестовском парке начнется в 15:00 с интерактивной и образовательной программы, детской дискотекой и лекторий, а в Ольгинском лесопарке — активные игры и интеллектуальная программа, начало в 12:00; отдельно 12:00 запланирована скандинавская ходьба, а 9:00 — дружеский старт «5 верст».