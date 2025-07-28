Парки Балашихи опубликовали программу мероприятий на неделю

Для жителей Балашихи на этой неделе подготовлена насыщенная культурная и спортивная программа. Она пройдет в парках на Солнечной и Заречной, а также в Ольгинском лесопарке и Пестовском парке.

В парке на Солнечной 29 июля в 10:30 состоятся семейный квест, интерактивный спектакль, интеллектуальная программа и творческое занятие — отличная возможность провести время с семьей и друзьями. Спортивные состязания пройдут 29 и 31 июля: в 11:40 начнутся разминка и занятие по общей физической подготовке.

В парке на Заречной культурная программа стартует во вторник, 31 июля, в 13:00. Здесь горожан ждут семейный квест, интерактивный спектакль, интеллектуальная программа и творческое занятие.

Спортивная программа в Ольгинском лесопарке пройдет с 29 июля по 2 августа. Во вторник запланирована скандинавская ходьба, суставная гимнастика, беговая тренировка и ОФП с 9:00. В среду в 8:30 будет танцевальная йога, а в 19:00 — занятие «Здоровая спина». Четверг начнется с занятий по скандинавской ходьбе и суставной гимнастике в 9:00, а в субботу традиционно состоится забег в 09:45.

В парке «Пехорка лес» также ждет много интересного: в понедельник и пятницу жителей города приглашают на дыхательную гимнастику у стадиона. Во вторник, среду и четверг занятия по общей физподготовке будут проходить на свежем воздухе: в понедельник в 11:30, а во вторник, среду и четверг — в 16:00. В пятницу занятие начнется в 10:00.

В Пестовском парке тренировки проходят практически ежедневно. Так, в среду всех желающих ждет активная разминка и ОФП в 9:40, а в пятницу — занятие ОФП в 10:20. В субботу стартует забег «5 верст» в 9:00 от площади амфитеатра. В воскресенье горожан научат танцевать зумбу (9:00) и помогут освоить йогу (10:00).

Спортивная программа в парке «Пехорка» стартует во вторник с ОФП и веселых стартов у сцены в 15:00. В среду пройдет скандинавская ходьба в 14:00 (старт от площадки у коворкинга). Четверг также порадует скандинавской ходьбой, ОФП и веселыми стартами (начало в 14:00).

Культурная программа продолжится 31 июля в парке «Пехорка», где готовятся интерактивная и интеллектуальная программы, детская дискотека, выставка и многое другое. Начало в 14:30. В Пестовском парке 1 августа пройдут интерактив, интеллектуальная игра, танцы, творчество и фотовыставка. Начало в 15:30.