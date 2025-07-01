Парки Балашихи опубликовали программу мероприятий на неделю

Жители Балашихи смогут бесплатно посетить квесты, йогу и спектакли в парках города. На этой неделе программы стартуют в парках на Солнечной и Заречной.

Первые мероприятия начинаются в парке на Солнечной в 10:30. Для горожан организуют семейный квест, интерактивный спектакль и развлекательную программу. В зоне отдыха на Заречной культурные мероприятия стартуют во вторник в 13:00.

Спортивные мероприятия также пройдут в Ольгинском лесопарке 1, 3 и 5 июля в 11:00. Всех желающих ждет скандинавская ходьба, гимнастика для суставов и тренировка по бегу, а в субботу пройдет забег в 09:45. В парке «Пехорка лес» пройдут дыхательная гимнастика и тренировки по физической подготовке. В понедельник занятие начинается в 11:30, во вторник, среду и четверг — в 16:00, в пятницу — в 10:00. 3 и 5 июля состоятся интерактивная и интеллектуальная программа, детская дискотека и выставка, начало в 14:30.

Пестовский парк открыт для посетителей ежедневно. В среду все желающие приглашаются на активную разминку и ОФП, ее начало в 9:40. В пятницу в 10:20 здесь пройдет занятие ОФП. В субботу в 9:00 состоится забег «5 верст», а в воскресенье в 10:00 желающих ждут на йогу.