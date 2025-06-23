Парки Балашихи опубликовали программу мероприятий на неделю

С 23 по 29 июня 2025 года парки города приглашают жителей и гостей на разнообразные мероприятия. Каждый найдет что-то для себя — от спортивных тренировок до творческих мастер-классов и семейных квестов.

В парке на Солнечной 23 июня в 10:30 начнется семейный квест, за которым последуют интеллектуальная викторина и творческие занятия для всех возрастов. Спортсменов ждут 24 и 26 июня на утренние тренировки по общей физической подготовке и разминки.

Парк на Заречной 23 июня с 13:00 откроет культурную программу с интерактивными играми, интеллектуальными заданиями, творчеством и семейным квестом, обещающим отличное настроение для всей семьи.

В Ольгинском лесопарке спортивные события запланированы на 24, 26 и 28 июня. 24 июня в 18:00 стартуют скандинавская ходьба, бег, пилатес и ОФП, 26 июня в 8:30 пройдет танцевальная йога, а вечером в 18:00 — еще одна спортивная сессия с бегом и ходьбой. 28 июня в 9:45 начнется утренний забег.

Парк «Пехорка лес» у стадиона предлагает дыхательную гимнастику 23 июня в 11:30 и 27 июня в 10:00, а также ОФП на свежем воздухе с 24 по 26 июня в 16:00. У сцены 24 июня в 15:20 состоятся веселые старты, а 25 и 26 июня в 14:00 — скандинавская ходьба и активные игры.

Культурная программа в Пехорке 26 июня с 14:00 и 29 июня с 12:00 порадует концертом оркестра «Звезды ретро», детской дискотекой, интеллектуальными играми и выставкой.

Пестовский парк приглашает на ежедневные тренировки: 24 июня в 8:30 — оздоровительная гимнастика, 25 и 27 июня в 10:20 — ОФП, 28 июня в 9:00 — забег «5 верст» от площади амфитеатра, а 29 июня в 9:00 начнется зумба, за которой последует йога в 10:00.