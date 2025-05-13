Парки Балашихи опубликовали программу мероприятий на неделю

Парки Балашихи подготовили для жителей и гостей города разнообразную программу на ближайшую неделю, объединяющую спортивные и культурные мероприятия. Каждый сможет найти занятие по душе — от скандинавской ходьбы до детских дискотек.

Парк «Пехорка» открывает неделю во вторник веселыми стартами у сцены в 15:20. В среду и четверг в 14:00 начнутся тренировки по скандинавской ходьбе от коворкинг-площадки, а в четверг в 15:20 снова пройдут веселые старты. Также в четверг с 11:00 посетителей ждет насыщенная культурная программа: интерактивы, детская дискотека, интеллектуальные игры, творческие мастер-классы и «ретро-площадка».

Пестовский парк в среду и пятницу подготовит занятия ОФП в 16:30.

Парк «Пехорка лес» приглашает на спортивные активности у стадиона. Во вторник, среду и четверг в 16:00 состоятся тренировки ОФП на свежем воздухе.

Ольгинский лесопарк предлагает программу для любителей активного отдыха. Во вторник в 18:00 пройдут тренировки по бегу, ОФП и скандинавская ходьба, в четверг — занятия в 18:30, а в субботу в 09:45 состоится утренний забег.

Парки на Заречной и Солнечной ждут гостей во вторник и четверг. В парке на Заречной разминка и ОФП начнутся в 14:00, а на Солнечной — в 15:35. Кроме того, во вторник в 16:00 на Заречной и в 13:00 на Солнечной пройдут культурные программы с дискотеками, интерактивами и творческими занятиями.

Все мероприятия бесплатны и подходят для посетителей любого возраста.