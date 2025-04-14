Парки Балашихи опубликовали программу мероприятий на эту неделю

Теплая весна наступила в Балашихе. Местные парки подготовили для жителей и гостей города разнообразные мероприятия на предстоящей неделе.

В парке «Пехорка» с 16 апреля стартуют спортивные, творческие и развлекательные программы. В среду и четверг в 14:00 состоятся занятия по скандинавской ходьбе для представителей программы «Активное долголетие». 17 апреля в 14:00 пройдет вторая тренировка по северной ходьбе, а в 16:00 начнутся интерактивная и интеллектуальная программы, танцевальный мастер-класс и творческое занятие.

В Пестовском парке в субботу, 19 апреля, с 13:00 начнется культурная и развлекательная программа, включающая фотовыставку, интеллектуальную игру, интерактивные занятия и дискотеку.

Парк «Пехорка-лес» приглашает любителей спорта на площадку у стадиона. В понедельник и пятницу в 11:30 пройдет дыхательная гимнастика, а во вторник, среду и четверг в 16:00 — занятия по общей физической подготовке на свежем воздухе.

Во вторник, 15 апреля, в Ольгинском лесопарке в 13:00 состоится детская программа с активными и интеллектуальными играми для юных посетителей.

В парке «Заречная» во вторник, 15 апреля, в 15:00 пройдет программа «Весенний движ», включающая интеллектуальную программу, танцы и лекторий.

В парке «Солнечная» в четверг, 17 апреля, с 11:00 начнется весенняя программа, включающая интерактивные занятия, интеллектуальную программу, танцевальный мастер-класс и лекторий.