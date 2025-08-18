Парки Балашихи опубликовали программу мероприятий на эту неделю

В парках Балашихи на этой неделе жителей ждет насыщенная программа мероприятий под открытым небом. В парке на Солнечной состоятся семейный квест интерактивный спектакль, интеллектуальная и творческая программы, а также спортивные занятияю

В парке на Заречной 19 августа с 13:00 начнется культурная программа, включающая семейный квест, интеллектуальные игры, интерактивный спектакль и творческие занятия.

В Ольгинском лесопарке с 19 по 23 августа запланированы спортивные активности: 19 августа с 9:00 — скандинавская ходьба, суставная гимнастика, беговая тренировка и ОФП; 20 августа с 8:30 — танцевальная йога; 21 августа с 9:00 — снова скандинавская ходьба и суставная гимнастика; а 23 августа с 9:45 — забег для всех желающих.

Парк «Пехорка лес» порадует спортивной программой: 19 августа с 11:30 — дыхательная гимнастика у стадиона, 20–22 августа с 16:00 — ОФП на свежем воздухе, а 23 августа с 10:00 — снова дыхательная гимнастика.

В Пестовском парке тренировки проходят почти ежедневно: 21 августа с 9:40 — активная разминка и ОФП, а с 19:00 — хатха-йога; 23 августа с 10:10 — ОФП и с 19:00 — хатха-йога; 24 августа с 9:00 — забег «5 верст» от площади амфитеатра, а 25 августа с 10:00 — йога.

В парке «Пехорка» 20 августа с 15:00 начнутся ОФП и веселые старты у сцены, 21 августа с 14:00 — скандинавская ходьба от коворкинга, а 22 августа с 14:00 — скандинавская ходьба, ОФП и веселые старты. Культурная программа в «Пехорке» пройдет 21 августа с 14:30 и включит интерактив, интеллектуальные игры, музыкальную программу и выставку.

В Пестовском парке 23 августа с 16:30 состоится культурная программа с интерактивом, интеллектуальной игрой, танцами, творчеством и фотовыставкой.