Парки Балашихи опубликовали программу мероприятий на эту неделю

На этой неделе парки Балашихи предлагают разнообразные мероприятия, которые подойдут для всей семьи. Для горожан организаторы приготовили увлекательные квесты, интерактивные спектакли и спортивные занятия, которые помогут провести время с пользой и удовольствием.

Так, парк на Солнечной станет центром семейного отдыха в эту субботу. В 10:30 здесь пройдет семейный квест, который даст участникам возможность проявить смекалку и командный дух. Также в программе — интерактивный спектакль, интеллектуальные игры и творческие занятия, которые позволят раскрыть таланты детей и взрослых. Спортивная программа пройдет для всех желающих 5 и 7 августа: будет разминка и занятия по общей физической подготовке, они начнутся в 10:00.

Парк на Заречной также не отстает: во вторник в 13:00 стартует культурная программа с семейным квестом, интерактивным спектаклем и творческим занятием. Это отличная возможность провести время с близкими и зарядиться позитивом.

Ольгинский лесопарк готовит спортивные мероприятия 6 и 9 августа. В среду в 8:30 состоится танцевальная йога, а в 19:00 — занятие «Здоровая спина». В субботу традиционно пройдет забег в 09:45, который станет отличным способом начать выходной.

Парк «Пехорка лес» предлагает разнообразные спортивные активности. В понедельник и пятницу здесь пройдет дыхательная гимнастика (начало в 11:30 и 10:00 соответственно), а во вторник, среду и четверг — занятия по общей физической подготовке на свежем воздухе (начало в 16:00).

Пестовский парк радует своих посетителей ежедневными тренировками. В среду в 9:30 начнется активная разминка и занятия по общей физической подготовке, а в пятницу — еще одно занятие в 10:10. В субботу всех желающих ждут на забег «5 верст» в 9:00, а в воскресенье — на зумбу (9:00) и йогу (10:00).

Спортивная программа в парке «Пехорка» стартует во вторник с общей физической подготовки и веселых стартов у сцены в 15:00. В среду всех желающих ждет скандинавская ходьба в 14:00 (старт от площадки у коворкинга), а в четверг — снова скандинавская ходьба, занятия по общей физической подготовке и веселые старты (начало в 14:00).

Культурная программа также будет насыщенной. В парке «Пехорка» 6 августа стартует интерактивная и интеллектуальная программа с детской дискотекой, выставкой и многим другим (начало в 14:30). А в парке «Пестовский» 8 августа пройдет культурное мероприятие с интерактивом, интеллектуальными играми, танцами и фотовыставкой (начало в 15:30).