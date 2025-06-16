Парки Балашихи опубликовали программу мероприятий на эту неделю

На этой неделе парки Балашихи приглашают жителей и гостей округа на культурные и спортивные мероприятия. Программа охватывает парки на Солнечной, Заречной, «Пехорка», «Пехорка лес», Пестовский и Ольгинский лесопарк.

В парке на Солнечной 17 июня в 10:30 начнется интерактивная программа с интеллектуальными играми, творческими мастер-классами и детской дискотекой. В этот же день, а также 19 июня здесь пройдут спортивные тренировки с разминкой и занятиями общей физической подготовкой.

Парк на Заречной во вторник с 13:00 приглашает на культурные мероприятия. Гостей ждут увлекательные викторины, творческие занятия и детская дискотека.

Ольгинский лесопарк станет центром спортивной активности. В понедельник и среду в 19:00 запланированы занятия пилатесом, во вторник и четверг с 18:00 — скандинавская ходьба, беговые тренировки и ОФП. В субботу в 09:45 любителей бега ждет утренний забег.

В парке «Пехорка лес» у стадиона в понедельник в 11:30 начнется дыхательная гимнастика. Во вторник, среду и четверг в 16:00 пройдут тренировки ОФП на свежем воздухе, а в пятницу в 10:00 состоится еще одна сессия дыхательной гимнастики.

Пестовский парк порадует ежедневными тренировками. Во вторник в 08:30 стартует оздоровительная гимнастика, в среду в 10:20 и пятницу в 16:30 — ОФП, во вторник и четверг в 19:00 — пилатес. В субботу в 09:00 начнется забег «5 верст» от площади амфитеатра, а в воскресенье в 10:00 всех желающих ждет утренняя йога.

Парк «Пехорка» во вторник в 15:20 откроет спортивную программу веселыми стартами у сцены. В среду и четверг в 14:00 состоятся скандинавская ходьба от площадки у коворкинга и еще одни веселые старты.

Культурная программа 19 июня с 14:00 в парках «Пехорка» и Пестовском включает интерактивные игры, интеллектуальные викторины и детскую дискотеку.

Организаторы напоминают, что на спортивные тренировки необходимо брать с собой воду.