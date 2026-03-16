Парки Балашихи опубликовали культурную программу на неделю

С 16 по 22 марта в городских парках пройдут бесплатные тренировки, забеги, концерты и интеллектуальные игры. Занятия рассчитаны на людей разного возраста и уровня подготовки.

В понедельник в 11:30 на площадке у стадиона стартует дыхательная гимнастика. Во вторник, среду и четверг в 16:00 здесь же будут проходить занятия по общей физической подготовке. В пятницу в 10:00 — снова дыхательная гимнастика.

В четверг в 11:00 в парке запланированы активные игры и интеллектуальные задания для детей. Во вторник в 13:00 пройдет культурно-развлекательная программа с дискотекой и лекториями.

В парке на Заречной во вторник и четверг в 20:00 состоятся тематические забеги «В закат». В субботу в 09:00 — традиционная пробежка «5 верст».

В парке на Солнечной спортивная неделя стартует в четверг в 10:10 с разминки и общефизической подготовки.

В Пехорке в среду и в четверг в 14:00 — скандинавская ходьба. В четверг в 15:20 — веселые старты. В среду в 16:00 — культурная программа с концертом, интерактивами и лекторием о Крыме.

В Пестовском парке скандинавская ходьба пройдет во вторник и четверг в 12:00, а в субботу в 09:00 — дружеский старт «5 верст».

В Ольгинском парке в четверг в 11:00 начнутся активные игры и интеллектуальные задания для детей.