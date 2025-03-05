Парки Балашихи опубликовали афишу мероприятий на неделю

На этой неделе парк Заречная открывает двери для активного отдыха и насыщенных событий. Уже во вторник с 15:00 здесь запланированы спортивные и интерактивные занятия, викторины, мастер-классы и даже забег. Это отличная возможность провести время с пользой и получить заряд энергии.

Среди событий недели выделяются среда и четверг в парке «Пехорка». В среду всех любителей активного долголетия приглашают на занятие по скандинавской ходьбе, которое станет отличным способом поддержать физическую форму. Четверг порадует разнообразием: помимо спортивных активностей, гостей ждет танцевальный мастер-класс, викторина и множество интерактивов.

Спортивная среда не обойдет вниманием и Пестовский парк. Здесь в середине недели все желающие смогут поучаствовать в занятии по общей физической подготовке, которое начнется в 16:30.

Ольгинский лесопарк также не отстает от спортивных традиций. На неделе пройдут несколько тренировок по лыжным гонкам. В среду и пятницу всех взрослых и детей ждет мастер-класс от мастера спорта по лыжным гонкам и биатлону Анастасии Константиновой.

Парк Пехорка-лес приглашает на спортивные программы в будние дни. С понедельника по пятницу любители активного отдыха смогут присоединиться к весенней общей физической подготовке и дыхательной гимнастике.

Не забывайте и про парк Солнечная, который в четверг вновь готов предложить множество активностей. Начало в 11:00, в программе интерактивы и много интересного.

Эта неделя обещает быть насыщенной событиями и возможностями для активного отдыха на свежем воздухе.