Парки Балашихи опубликовали афишу мероприятий на неделю

В период с 6 по 11 мая в парках Балашихи пройдет ряд спортивных и культурных мероприятий для жителей всех возрастов. Все жители и гости округа могут присоединиться к активностям.

В парке «Пехорка» во вторник, 6 мая, в 11:00 начнется культурно-развлекательная программа с интерактивами, детской дискотекой, творческими занятиями и другими развлечениями. В 15:20 у сцены состоятся веселые старты. В среду, 7 мая, в 14:00 приглашаем всех на скандинавскую ходьбу, стартующую от площадки у коворкинга.

В Пестовском парке в понедельник, 5 мая, в 15:00 пройдет тренировка общей физической подготовки (ОФП). В среду, 7 мая, и пятницу, 9 мая, в 16:30 состоятся тренировки ОФП на площади амфитеатра.

В парке «Пехорка лес» в понедельник, 5 мая, в 11:30 на площадке у стадиона пройдет дыхательная гимнастика. Во вторник, 6 мая, среду, 7 мая, и четверг, 8 мая, в 16:00 приглашаем на занятия по общей физической подготовке на свежем воздухе.

В Ольгинском лесопарке во вторник, 6 мая, в 18:00 состоятся тренировки по бегу, ОФП и скандинавской ходьбе. В четверг, 8 мая, в 10:00 начнется программа спортивных мероприятий, а в субботу, 10 мая, в 9:45 приглашаем на забег.

В парке на Заречной во вторник, 6 мая, в 14:00 и среду, 7 мая, в 14:00 состоятся разминка и ОФП. В парке на Солнечной во вторник, 6 мая, в 15:35 и среду, 7 мая, в 15:35 также пройдут разминка и ОФП.