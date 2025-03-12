Парки Балашихи начали убирать после зимы

В Балашихе начался месячник чистоты, в рамках которого все парковые территории городского округа Балашиха приведут в порядок после зимнего сезона. «Дирекция парков» проводит облагораживающие работы на площади более 300 гектаров, что позволит значительно улучшить состояние зеленых зон города.

Программа месячника включает в себя множество мероприятий, таких как очистка газонов от сухих листьев, уборка и вывоз смета, спил аварийных деревьев и обрезка сухих веток, а также промывка дорожек, тропинок и инвентаря на детских площадках.

«Мы начали процесс очистки наших парков сразу после зимы. В апреле планируется акарицидная обработка для борьбы с клещами, а также покраска скамей, урн и ограждений», — отметила заместитель директора по административно-хозяйственной работе «Дирекции парков» Елена Баннова.

Традиционно месячник чистоты начинается в апреле, однако, благодаря раннему потеплению, уборка в парках Балашихи началась раньше. Это ежегодное мероприятие направлено на поддержание порядка и благоустройства в парках, создавая комфортные условия для отдыха жителей и гостей города.