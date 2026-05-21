Парки Балашихи начали обрабатывать от клещей

Работы будут проводиться в два этапа: с 18 по 21 мая и летом. Специалисты орошают траву от клещей на 20 парковых территориях общей площадью свыше 100 гектаров.

В течение первых двух дней после начала работ рекомендуется соблюдать осторожность: воздержаться от лежания на траве, употребления в пищу травы животными и организации пикников.

«Своевременное начало акарицидной обработки — необходимая мера в преддверии теплого сезона и увеличения посещаемости наших парков. Мы стремимся минимизировать риски, связанные с клещами, и обеспечить жителям возможность безопасно наслаждаться отдыхом на природе», — поделился глава округа Сергей Юров.

Помимо акарицидной обработки, в парках также проводят процедуры по борьбе с распространением грызунов, дезинсекцию зданий и сооружений, а также гербицидную обработку борщевика Сосновского. Парки муниципалитета готовятся принять гостей и жителей.