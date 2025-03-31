Парки Балашихи анонсировали программу мероприятий на неделю

Парки Балашихи приглашают жителей и гостей города принять участие в разнообразных спортивных, творческих и развлекательных мероприятиях с 1 по 6 апреля.

Вторник, 1 апреля, в парке на Заречной в 15:00 стартует программа «Весенний движ», включающая спортивные и интерактивные занятия, викторины и мастер-классы. В парке «Пехорка» в этот день начнется неделя с занятий по скандинавской ходьбе, эстафетами, интерактивными играми, а также танцевальными и творческими мастер-классами.

В среду, 2 апреля, в Пестовском парке в 16:30 состоится занятие по общей физической подготовке, а также традиционный забег для любителей активного отдыха. В парке «Пехорка» продолжатся спортивные и творческие программы, включая занятия по скандинавской ходьбе и другие активности.

Четверг, 3 апреля, в 11:00 в парке «Солнечная» начнется программа с интерактивными играми, интеллектуальными занятиями и другими увлекательными активностями. В этот же день в парке «Пехорка» гостей ждут танцевальный мастер-класс, викторина и множество интерактивных программ.

В пятницу, 4 апреля, в Пестовском парке продолжатся спортивные мероприятия, включая тренировки по общей физической подготовке и другие активности. В парке «Пехорка» будут проводиться дополнительные занятия по скандинавской ходьбе и другие программы для активного отдыха.

В субботу, 5 апреля, в коворкинге парка «Пехорка» пройдет мастер-класс по изготовлению модного аксессуара — брелока-рюкзачка. В Пестовском парке в 11:00 состоится тренировка по общей физической подготовке, а также традиционный забег для любителей активного отдыха. В Ольгинском лесопарке в субботу и воскресенье пройдут занятия с мастером спорта по лыжным гонкам и биатлону Анастасией Константиновой для взрослых и детей.

В воскресенье, 6 апреля, в Ольгинском лесопарке продолжатся занятия с Анастасией Константиновой для всех желающих.

Все мероприятия направлены на активный отдых, развитие творческих способностей и укрепление здоровья.