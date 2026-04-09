Парк Авиастроителей благоустроят в Дубне в 2026 году

Совсем скоро парк Авиастроителей в Дубне преобразится: здесь стартовали работы по благоустройству. В их рамках обновят тротуары, детские площадки, добавят велодорожку и скейт-парк.

Парк Авиастроителей — одно из самых популярных мест отдыха в городе, рядом расположены градообразующие предприятия. Привести в порядок территорию жители просили давно. Поэтому вопрос находится на контроле у главы Дубны Максима Тихомирова.

Благоустройство проводят в год 70-летия наукограда. Подрядчик уже приступил к демонтажу.

«На данный момент мы производим демонтаж старых покрытий, к которым относятся детские площадки, старые пешеходные дорожки. После демонтажных работ приступим к разбивке новых детских площадок, добавятся новые пешеходные дорожки», — рассказал представитель подрядчика Виталий Кабанов.

Все работы будут завершены в конце августа — начале сентября текущего года.