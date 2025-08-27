Парка «Питомник» благоустроят в Серпухове в 2025 году

Основной этап реконструкции парка «Питомник» завершается. Подрядчик уже установил современные опоры освещения, проложил кабели для слаботочных сетей, чтобы подключить камеры «Безопасного региона».

В парке расставляют малые архитектурные формы, включая скульптуры и лавочки. Помимо этого, подрядчик завершает обустройство площадки для выгула и дрессировки собак, где будут созданы все условия для активного отдыха с питомцами.

Особое внимание уделили пешеходным зонам: новые дорожки подготовили к бетонированию. Работы завершат к 1 сентября. Модернизация центральной аллеи станет финальным аккордом реконструкции, после чего подрядная организация приступит к укладке плитки.

Администрация округа контролирует работу подрядчика. Он должен управиться в конце IV квартала 2025 года.