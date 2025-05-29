Парк жизненных ценностей появится в Дубне

Работы по благоустройству начались на территории центра дополнительного образования «Дружба». В результате здесь появится новый парк.

Глава Дубны Максим Тихомиров рассказал, что центр «Дружба» открыли после капитального ремонта в январе текущего года. Внутренние помещения преобразились, а теперь приводится в порядок территория. «Знаем, как это место любят наши дети, поэтому решили разбить здесь маленький парк», — сообщил руководитель муниципалитета.

На площадке перед зданием уже вырубили аварийные опасные деревья, привезли и выровняли грунт. Теперь рабочие приступили к планировке территории, после чего обустроят новые дорожки, посадят туи и кустарники, а также установят 10 скамеек.

Директор и воспитанники центра решили назвать лавочки в соответствии с жизненными ценностями. В парке появятся «Скамейка для любящих», «Скамейка для самых добрых» и так далее. Дети также подключились к озеленению — они приносят цветы и саженцы деревьев. 12-летняя Алиса Ваулина вместе с матерью вырастили 20 саженцев каштанов, которые подарили «Дружбе».

Работы ведутся на средства, собранные жителями Дубны в прошлом году на Дне благотворительного труда.