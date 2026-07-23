Парк «Волхонка» в Ногинске благоустроят к концу 2026 года

Системная работа по преображению общественных пространств продолжается в Богородском округе — одним из ключевых проектов сегодня является обновление парка «Волхонка» в Ногинске. В 2025 году этот уникальный природный комплекс одержал победу во всероссийском голосовании за объекты благоустройства, подтвердив высокую значимость проекта для жителей.

Парк «Волхонка» — не просто зеленая зона, а памятник истории и природы регионального значения: в его границах расположен дендрарий, делающий территорию особо ценной с экологической и культурной точек зрения. Сейчас преобразования охватывают участок площадью более 40 гектаров — масштаб работ соответствует статусу объекта.

На площадке кипит работа: специалисты продолжают обустройство пирса на реке Клязьма и формируют основания для новой сети пешеходных дорожек. Отдельное внимание уделено спортивной инфраструктуре: ведется установка ограждений спортивного кластера и монтаж малых архитектурных форм, которые органично впишутся в природный ландшафт. Параллельно прокладывается линия наружного освещения — устанавливаются торшеры, чтобы прогулки по парку были комфортными и безопасными в вечернее время.

Не менее важная часть проекта — озеленение. Специалисты высаживают деревья и кустарники, формируют газоны.

На объекте трудятся 44 специалиста, задействовано 13 единиц техники. Все мероприятия идут в соответствии с графиком, завершить благоустройство планируется осенью текущего года.