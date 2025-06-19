Парк «Волхонка» благоустроят в Богородском округе в 2026 году

В Московской области подвели итоги Всероссийского голосования за объекты благоустройства. Парк «Волхонка» для обновления в следующем году выбрали 14688 жителей.

Всего свой выбор в Богородском округе сделали свыше 20 тысяч человек. Среди предложенных объектов также были: общественная территория в поселке Воровского, сквер «Березовая роща» в городе Электроугли, сквер Борцам Революции в городе Ногинск. Парк «Волхонка» получит новое звучание: станет удобнее, современнее и комфортнее для прогулок, отдыха и встреч. Напомним, что на территории зеленой зоны расположен уникальный дендрарий, который в этом году отметил свой 105-летний юбилей.

«Жители всегда лучше понимают, что нужно: где надо привести в порядок парк или не хватает скверов для прогулок, в каком районе требуются дополнительные детские и спортивные площадки, общественные пространства», — отметил зампредседателя правительства Подмосковья, министр благоустройства региона Михаил Хайкин.