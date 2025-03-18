Парк в Солнечногорске опубликовал афишу мероприятий на неделю

Специалисты городского парка в Солнечногорске опубликовали программу мероприятий на неделю. С 19 по 23 марта всех желающих ждут викторины, квесты, мастер-классы и многое другое.

Юные гости парка смогут посетить занятие по шахматам, молодежный квиз «Не вопрос», мастер-класс «Пиши, как Пушкин» и викторину «По следам писателей». Также для детей проведут мастер-классы «Парковая метеостанция» и «Зонтики», метеорологический квест и игровую программу «Мы — синоптики».

«Весна — лучшее время, чтобы попробовать себя в чем-то новом. Проведите время с близкими и найдите занятие по душе. Любителей поэзии ждут в литературной гостиной „Весенние рифмы“, а для активного времяпровождения можно размяться на зарядке для всей семьи и поучаствовать в традиционном забеге ParkRun», — отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Виктория Куракова.

Мероприятия в городском парке Солнечногорска проходят благодаря губернаторскому проекту «Весна в парках Подмосковья». Узнать информацию об обновлениях и новостях можно в афишах парка, в Telegram-канале и на сайте parki.mosreg.ru.