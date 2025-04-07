Парк в Раменском опубликовал программу мероприятий на эту неделю

На этой неделе в парке Раменского состоятся десятки развлекательных, спортивных и культурных мероприятий. Для жителей организуют интерактивные программы, игры и мастер-классы.

К примеру, в пятницу дети смогут поучаствовать в программе на тему космоса. Ее проведут на детской велотрассе. В творческой мастерской тоже организуют тематическое мероприятие ко Дню космонавтики.

Ретротанцы проведут на площадке «Лира» в этот же день. Посетить мероприятие могут все желающие с 18 лет.

В субботу состоится традиционный забег сообщества «5 Верст». Для участия нужно зарегистрироваться на сайте и принести с собой полученный QR-код. В этот же день для детей проведут подвижные игры.

А в воскресенье в парке Раменского организуют спортивную игровую программу. Также проведут творческий мастер-класс и подвижные игры. Эти мероприятия могут посетить все желающие старше шести лет.