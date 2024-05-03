Парк в Пушкино вошел в топ-3 Подмосковья по посещаемости | 360°

Подмосковье 03 мая 2024, 16:26 Парк в Пушкино вошел в топ-3 Подмосковья по посещаемости Министерство благоустройства Московской области

Читать 360 в

Центральный парк в городском округе Пушкино посетили более 69 тысяч человек с 22 апреля по 1 мая. Такой результат обеспечил ему место в тройке лидеров по популярности.

Как рассказали в Министерстве благоустройства Московской области, один из самых красивых парков городского округа занял второе место по посещаемости.

Реклама

И не случайно, ведь в нем расположены детская игровая площадка и спортивно-оздоровительные комплексы, включая баскетбольную и спортивную площадки, шахматные и теннисные столы с амфитеатром и трибунами, а также прогулочные дорожки и тропинки.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье появятся новые лесопарки.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».