Парк в Пушкино вошел в топ-3 Подмосковья по посещаемости | 360°

03 мая 2024, 16:26
Парк в Пушкино вошел в топ-3 Подмосковья по посещаемости
Центральный парк в городском округе Пушкино посетили более 69 тысяч человек с 22 апреля по 1 мая. Такой результат обеспечил ему место в тройке лидеров по популярности.
Как рассказали в Министерстве благоустройства Московской области, один из самых красивых парков городского округа занял второе место по посещаемости.
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И не случайно, ведь в нем расположены детская игровая площадка и спортивно-оздоровительные комплексы, включая баскетбольную и спортивную площадки, шахматные и теннисные столы с амфитеатром и трибунами, а также прогулочные дорожки и тропинки.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье появятся новые лесопарки.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
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