Парк в поселке Некрасовский построят в Дмитровском округе в 2025 году

Заместитель главы муниципалитета Сергей Лопатников провел встречу с жителями микрорайона Строителей в поселке Некрасовский. Главной темой обсуждения стало благоустройство лесопарковой зоны, расположенной рядом с их домами.

Проект будущего парка представила его автор, главный архитектор компании «Юнистрой Проект» Мария Желтикова. На территории обустроят уютную зону отдыха с дорожками, оборудованными дренажами в низинах, детскими и спортивными площадками. В парке будут созданы шесть комфортных мест для приготовления шашлыков и барбекю, установят качели. Вся территория будет освещена и оснащена системой видеонаблюдения «Безопасный регион».

Жители микрорайона активно участвовали в обсуждении, задавая вопросы о деталях проекта. Их интересовало, будут ли убраны старые конструкции, появятся ли туалеты и кто будет отвечать за уборку территории. Мария Желтикова объяснила, что старые конструкции, весь мусор и аварийные деревья будут убраны, при этом зеленый массив максимально сохранится. Для дополнительного озеленения планируется посадить новые кустарники и деревья.

Сергей Лопатников добавил, что туалеты станут неотъемлемой частью проекта, а уборку территории будут выполнять муниципальные службы с использованием современной спецтехники. Изначально планировалось, что работы завершат в ноябре текущего года. Однако глава муниципалитета Иван Курданин поставил задачу сделать все уже к июлю, чтобы этим летом жители получили новое, прекрасное место для отдыха