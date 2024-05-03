Парк в Павловской Слободе благоустроят к концу мая | 360°

Подмосковье 03 мая 2024, 16:16 Парк в Павловской Слободе благоустроят к концу мая Пресс-служба администрации г. о. Истра

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Парк на Комсомольской улице в Павловской Слободе благоустроят к концу весны. Жители ждут этого события с осени прошлого года, работы пришлось перенести из-за нерадивого подрядчика.

Прошлой осенью подрядчик должен было отремонтировать хоккейную коробку, трибуны и подпорную стену в парке, а также провести озеленение территории. Однако работы не были выполнены в срок. Кроме того, на территории парка выявлены случаи вандализма, которые также портят облик этого места отдыха.

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Контракт с подрядчиком расторгли, теперь он обязан устранить все недочеты в работе до конца мая.

Сейчас администрация городского округа Истра готовит документацию для заключения нового контракта по озеленению и благоустройству территории парка.

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