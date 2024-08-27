Парк в Электрогорске анонсировал мероприятия последней недели лета

Пресс-служба администрации Павлово-Посадского городского округа
Фото: Пресс-служба администрации Павлово-Посадского городского округа

Мастер-класс и лекторий ко Дню знаний пройдут в парке Электрогорска. Всего в течение последней недели августа здесь проведут более 10 спортивных и творческих мероприятий.

Спортивные тренировки, мастер-классы и лектории запланировали провести сотрудники парка Электрогорска в последнюю неделю лета. Так, занятие по изобразительному искусству «Зарисовки природы» пройдет уже сегодня.

Завтра, 28 августа, все желающие смогут поучаствовать в тренировке по футболу. А для детей проведут мастер-класс по изготовлению поделки.

Открытая тренировка по карате пройдет в четверг, 29 августа. В пятницу жителей города будут ждать на мастер-класс «Открытка к 1 сентября», а также игру в шашки и шахматы. В этот же день проведут лекторий «1 сентября» и викторину.

Все мероприятия можно посетить бесплатно.

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