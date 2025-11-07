Парк усадьбы «Знаменское-Губайлово» отреставрируют в Красногорске

В парке усадьбы Знаменское-Губайлово в Красногорске проведут реставрацию. Об этом сообщили в Главном управлении культурного наследия Московской области.

Ведомство уже выдало разрешение на проведение работ. В рамках него запланирован большой объем задач.

Напомним, что место было основало в конце XVII века. Его первым владельцем был боярин И. Ф. Волынский. Уже в середине XVIII века усадьба перешла в собственность князя В. М. Долгорукова-Крымского.

Сложившийся при нем классицистический архитектурный ансамбль дошел до наших дней. Кроме того, Долгоруковы сильно увеличили площадь комплекса, разбив в нем парк с оранжереями и водоемами.