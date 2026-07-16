Парк усадьбы Кривякино в Воскресенске стал лидером областного рейтинга

Парк усадьбы Кривякино в очередной раз был отмечен на областном уровне. Он занял первое место по показателю «Развитие парков культуры и отдыха в Московской области» за второй квартал 2026 года.

Мониторинг проводился среди муниципальных образований Подмосковья с населением более 150 тысяч человек. Воскресенский парк вошел в «зеленую зону» по данному показателю, набрав 92,12%.

Показатель «Развитие парков культуры и отдыха» отражает уровень благоустройства зон отдыха, посещаемость и качество проведения мероприятий. Это ключевой критерий эффективности муниципальных образований Подмосковья, оцениваемый Министерством культуры и туризма Московской области и АНО «МосОблПарк».

Парковые зоны Воскресенска остаются излюбленным местом отдыха для горожан и гостей округа. Это идеальное место для прогулок на природе, спортивных активностей, семейных выходных и встреч с близкими.

В парках усадьбы Кривякино и «Москворецкий» продолжается сезон летних мероприятий: разнообразные интерактивные программы, экскурсии и культурные встречи.