Парк у памятника труженикам тыла благоустроят в Дубне ко Дню Победы

В Дубне отметили 10-летие со дня основания памятника труженикам тыла. Глава городского округа сообщил, что вскоре благоустроят территорию прилегающего к нему парка.

Памятник располагается в парке Авиастроителей. Его посвятили труженикам тыла, которые недоедая и недосыпая работали для фронта. Одним из инициаторов его установки стал почетный гражданин Московской области Владимир Трусов, который руководил тогда конструкторским бюро «Радуга».

«Преклоняюсь перед тружениками тыла. Да, они не погибали от пуль. Но они так страдали, много работали и отдавали все силы, чтобы на фронте все было — от оружия до обыкновенных портянок, еды, топлива», — сказал научный руководитель ГосМКБ «Радуга» им. А. Я. Березняка Владимир Трусов.

Памятник установили за проходной машиностроительного завода, на котором в годы войны работали в основном женщины и дети. Нина Дьячкова тогда училась в седьмом классе и тоже пошла трудиться для фронта. Она размечала элементы крыла будущего самолета.

«Мы работали до вечера. А иногда и ложились спать между плазом и батареей — клали сапоги под голову или валенки и лежали. Есть хочется, пить хочется, спать хочется, домой хочется, и так я работала. 15 лет мне было», — вспоминает труженица тыла Нина Дьячкова.

Рядом с ней за станками стояли ее сверстники, которые тогда заменили отцов, ушедших на фронт. Памятник установили по инициативе Нины Григорьевны в честь труда ее сверстников, подруг и их матерей. В монументе символично все: лавровая ветвь напоминает о победе, дубовая — о могучей силе духа, центральная плита из красного мрамора — о пролитой крови и жертвенном подвиге.

Сейчас здесь проходит множество митингов, собираются дети и взрослые, вспоминая историю страны и родного города.

«В ближайшее время это место ждет обновление, запланировано благоустройство парка», — отметил глава Дубны Максим Тихомиров.