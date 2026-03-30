Парк «Треугольный лес» благоустроят к 2027 году

Масштабный проект по превращению дикого лесного массива в современную зону отдыха выходит на новый этап. В округе полным ходом идет подготовка к комплексному благоустройству лесопарка «Треугольный лес».

Как сообщает Министерство благоустройства Московской области, к 2027 году эта территория площадью почти 23 гектара превратится в высокотехнологичное рекреационное пространство, сохранив при этом свою природную уникальность. Главной особенностью проекта станет объединение «Треугольного леса» с действующим городским парком культуры и отдыха. Между ними проложат пешеходный бульвар вдоль улицы Гарнаева.

«Таким образом в Жуковском сформируется непрерывный маршрут для долгих прогулок, связывающий разные части города единой зеленой нитью. Проектировщики предусмотрели сценарии отдыха для всех категорий граждан. В лесопарке проложат 3,5 километра обустроенных прогулочных дорожек и отдельную 1,5-километровую лыжную трассу, которая в теплое время года может использоваться для бега. Спортивная зона пополнится павильоном и площадками с универсальными уличными тренажерами», — сообщили специалисты.

Особое внимание уделено сервисной инфраструктуре. В парке установят современные туалетные модули, в которых предусмотрены полноценные комнаты матери и ребенка.