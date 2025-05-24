Парк Толстого в Химках подготовят к летнему сезону

Зоны отдыха продолжают готовить в Химках к лету. Так, в парке Толстого работы идут сразу по нескольким направлениям.

В парке Толстого благоустраивают береговую линию, в пляжной зоне готовят лежаки. Также здесь появятся деревянный настил, душевые, спасательная вышка, детская и тренажерная площадки.

«Поскольку скоро начнется летний период, а пляж пользуется особым спросом у химчан, было принято решение весь акцент сделать на подготовке в первую очередь этой зоны. Дно водоема уже проверили водолазы», — отметил директор Объединенной дирекции парков Борис Шиллер.

Лестницу, ведущую к пляжу, модернизируют, на ней появится пандус для маломобильных категорий жителей. На набережной установят современную систему освещения и видеонаблюдения.

Кроме того, сейчас специалисты косят траву, моют санитарные зоны и вывозят мусор.